Scafati. Ancora miasmi notturni, la denuncia dei residenti

“Sembrano cipolle andate a male, un odore nauseabondo che non è secondo alle esalazioni del fiume Sarno”. E’ sempre più difficile vivere in questa fetta di città, tra via Sant’Antonio Abate, via Oberdan e contrada Cappella. L’area, a due passi dal centro cittadino, è soggetta alle esalazione maleodoranti del fiume Sarno e dei suoi canali, ma negli ultimi mesi, con più frequenza, l’aria restituisce una puzza intensa e acre di brodo di cottura andato a male. O forse, di sughi vegetali preparati industrialmente. Non è chiara la provenienza, il fenomeno si intensifica soprattutto di notte e fino alle prime ore del giorno, quando, probabilmente, il costo dell’energia è ridotto. L’aria però diventa irrespirabile, l’odore è così intenso da comportare conati di vomito, come raccontano i residenti. “È da tempo che nell’aria c’è un odore nauseabondo soprattutto nelle ore notturne. È dovere della politica intervenire prima che la situazione diventi insopportabile”, le parole di Giuseppe Sarconio, consigliere comunale, tirato per la giacca dai residenti. “Non dobbiamo e non possiamo aspettare che i cittadini sollecitino noi, loro rappresentanti, o che lo si faccia solo a seguito del tam tam sui social e per l’opinione pubblica, mettiamo in moto tutte le doverose azioni di controllo a tutela della salute pubblica”. Al comando della Polizia Municipale sono arrivate diverse segnalazioni, e non si esclude, nei giorni a venire, controlli mirati coordinati dal comandante Salvatore Dionisio. Il punto di emissione non è noto, complice il vento, non si esclude che a rilasciare le emissioni nauseabonde possa essere una industria agroalimentare situata anche a chilometri di distanza. La puzza viene avvertita anche in via Diaz, a seconda della direzione del vento. “Chiederò ufficialmente che la Commissione Ambiente si occupi al più presto di questa problematica – continua Sarconio – Scafati è una città che già soffre di gravi problematiche ambientali, che prima sorgevano prettamente d’estate, poi c’è stata la sciagura Helios, che per fortuna con il cambio di gestione sembra rientrata, non vorremmo che ora ci ritrovassimo con una nuova emergenza ambientale. I cittadini hanno diritto alla vivibilità, a non essere nauseati in qualsiasi ora della giornata, notte compresa. Dobbiamo capire questo cattivo odore da dove proviene e chiedere la piena applicazione della legge, oggi ancora di più che l’ambiente è entrato a pieno titolo con l’articolo 9 nei “fondamentali” della Costituzione Italiana”. I sospetti cadono sull’area industriale di via Nuova San Marzano, molto distante da via Sant’Antonio Abate però. “E’ qui che nelle stesse ore del giorno e della notte si avverte intensamente la stessa puzza di brodo vegetale – sottolinea ancora il consigliere di minoranza – ritengo che è da questa zona che dovrebbero partire i controlli”.

Adriano Falanga