San Marzano. Festa in città per la conquista della Coppa Italia

Festa al Comune di San Marzano sul Sarno per la propria squadra di calcio, che è riuscita per la prima volta a portare tra le mura della città (e della Provincia di Salerno) la Coppa Italia “Prof. Angelo Zeoli”. L’amministrazione comunale festeggia la squadra allenata da Mister Egidio Pirozzi e di proprietà del presidente Felice Romano all’interno dell’aula consiliare del comune marzanese, seguito da un rinfresco organizzato dalle decine di tifosi presenti.

Il cerimoniale si è svolto attraverso le parole di orgoglio del Sindaco della città Carmela Zuottolo, che ha dedicato alla squadra una pergamena celebrativa e un discorso di cuore che appartiene a tutta la città: “Siete un orgoglio per la città e per tutti i cittadini che la compongono. Avete portato un messaggio di speranza e di forza attraverso il vostro gioco di squadra, bellissimo vedendo i mesi passati a combattere la pandemia da Covid-19.” Sono parte delle parole d’orgoglio della prima cittadina che è stata da inizio anno anche la prima tifosa:” Vi ho seguito nelle trasferte, la domenica, il sabato e nei turni infrasettimanali. Ho sempre voluto dimostrarvi con la mia presenza l’amore di una città nei vostri confronti, soprattutto visto che purtroppo siete costretti a giocare lontano da casa. Ma ce la metteremo tutta per farvi giocare nella nostra e vostra città.” la promessa finale. Un rapporto idilliaco tra squadra e amministrazione che è stato dimostrato anche dallo stesso gruppo di giocatori, che hanno dedicato un quadretto celebrativo alla Zuottolo in onore di tutto l’appoggio dato finora.

“L’amministrazione ha organizzato un momento ancora più bello di quanto mi aspettassi e vanno tutti i miei ringraziamenti all’appoggio dato finora. La città in festa per lo sport e per la propria squadra di calcio è un sogno che si avvera.” sono invece le parole del presidente del San Marzano Calcio Felice Romano, che ricorda però che la stagione è a poco più della metà:” Non dobbiamo assolutamente mollare nulla, ora abbiamo una coppa Italia da giocare e onorare al massimo, senza dimenticare un girone di Eccellenza che vogliamo vincere perché la nostra squadra è forte e se la merita.”

Il servizio è di Alfonso Romano