Scafati. Sfiducia fallita a Salvati, la verità di Anna Conte

“Ho solamente votato la mozione di sfiducia coerentemente come si era deciso il giorno prima. Non so cosa abbia indotto gli altri a cambiare idea”. Anna Conte sceglie di rompere il silenzio a una settimana dal voto sulla mozione di sfiducia al sindaco Cristoforo Salvati. Una mozione che fino a poche ore prima doveva sancire la fine dell’amministrazione, ma che ha invece prodotto l’astensione dei suoi due colleghi dissidenti Paolo Attianese e Antonella Vaccaro. Questi ultimi in queste ore stanno concertando, con il primo cittadino a cui hanno giurato nuovamente fedeltà, la propria rappresentanza nella nuova Giunta. Sembravamo ad un passo dal voto, e voi tre, con Sicignano e Vitiello assessori, pronti a sostenere Corrado Scarlato.

L’intervista

Chi, e secondo lei perché, è venuto meno?

“Chi è venuto meno lo ha sancito il voto, cosa li abbia indotto a cambiare idea si vedrà. Corrado un grande amico che non ha mai chiesto ufficialmente di esporre il suo nome quale candidato Sindaco”.















E infatti, come confermano dalla minoranza, a fare il nome dell’imprenditore come “loro candidato sindaco” non è stata la Conte, bensì Attianese e Vaccaro, e lo hanno fatto, probabilmente, quando nell’aria c’era già profumo di accordo. Fino alla fine si aspettavano tutti un suo intervento a favore di Pasquale Vitiello, che adesso rischia di finire fuori dalla giunta.

“Non vedo perché dovevo fare un intervento a favore dell’amico Pasquale Vitiello non essendo oggetto della sfiducia. Mi lega un rapporto di profonda amicizia e ritengo che abbia operato molto bene”.

Fatto sta che la rottura tra Scarlato e il gruppo dei dissidenti nasce proprio per il mancato sostegno all’ex assessore ai Lavori Pubblici, a loro vicino. Acqua passata oramai, la Conte rivendica la sua coerenza politica. “Una cosa è certa, non darò mai le mie dimissioni ma eserciterò il ruolo nella massima libertà e a “costo zero” Come fino ad ora fatto”. Perché era nato il gruppo dei dissidenti?

“Ritengo che non esiste nessun gruppo dei dissidenti costituito in Consiglio comunale”.

E in effetti, seppur hanno fatto squadra, formalmente il gruppo non si era mai costituito. A tenerli assieme un desiderio comune di tornare al voto, a sostegno di Scarlato sindaco. Un nome che alla fine hanno voluto bruciare, in uno con Pasquale Vitiello, che di fatto è già con un piede fuori dall’esecutivo. Tra loro oggi non corre più buon sangue, e ognuno accusa l’altro di aver fatto fallire il progetto alternativo a Salvati. La verità sarà soltanto il tempo a tirarla fuori, certo è che in questo momento manca ancora una giunta. Indiscrezioni vedono i due figliol prodighi riconfermare la fiducia in Raffaele Sicignano, oltre a chiedere anche un assessore esterno. Non sarebbe sgradita la delega ai Lavori Pubblici (che era di Vitiello) e chissà, magari il vice sindacato.

Adriano Falanga