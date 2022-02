Fleetmatica: elettrificare la flotta aziendale partendo dai dati

Quali e quanti veicoli di una flotta possono essere sostituiti da vetture elettriche?

Questo il quesito a cui risponde il team milanese di Fleetmatica con un approccio scientifico che monitora tutti i fattori che impattano le prestazioni di un auto elettrica. L’innovativa start up frutta l’intelligenza artificiale ed i big data per sviluppare la piattaforma proprietaria a supporto di aziende e privati che affrontano la transizione verso la mobilità elettrica.

Dati che si basano sui viaggi reali di ogni mezzo (non stime o medie), sul comportamento del guidatore, che può influenzare l’efficienza di tutti i veicoli (sulle auto elettriche riduce l’autonomia fino al 24%), sul peso trasportato di persone o attrezzature (che riduce l’autonomia fino al 20%), sui percorsi effettuati (se non ottimizzati da sistemi di navigazione o se in salita, che riduce le prestazioni di un veicolo elettrico fino al 60%), sul meteo.

Circa 10.000 veicoli già analizzati (dal 2015) con il servizio di Fleet Analysis per consentire alle aziende di poter progettare una flotta più efficiente nel senso di configurarla al meglio, totalmente elettrica o mista termica-elettrica. Con la piattaforma eFleet Manager viene assegnato ad ogni viaggio il veicolo più idoneo (elettrico o termico) a seconda dei calcoli degli algoritmi per una gestione ottimale della flotta.

I vantaggi? Presto detti: certezza di massimizzare i risparmi e le efficienze dell’introduzione di veicoli elettrici, conoscenza del costo di ogni viaggio, utilizzo di percorsi ottimizzati.

Attraverso il calcolo della “percorrenza elettrica equivalente”, Fleetmatica è in grado di pianificare, ottimizzare e gestire il passaggio alle auto elettriche con strumenti di facile ed immediato utilizzo per chiunque. Su ogni veicolo viene installato un dispositivo di tracciamento che permette di acquisire i dati. Una volta elaborati si ottiene un risultato sulla sostituibilità, considerando anche il risparmio economico e di CO2 non emessa. Quando l’azienda cliente ottiene i report può decidere se o meno convertirsi all’elettrico.

Fleetmatica compie una fase di analisi per consentire una decisione ponderata su un passaggio fondamentale e comunque oneroso per le imprese che scelgono di diventare più sostenibili. Gli algoritmi vengono poi inseriti in una black box virtuale e quindi disponibili per servizi terzi.