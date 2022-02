Pompei. Al via il segretariato sociale

“Lo sportello è uno strumento gratuito nato per fornire sostegno alle famiglie in difficoltà – afferma l’Assessore Vincenzo Mazzetti – E siamo i primi in tutto l’Ambito ad attivare questa nuova metodologia di ascolto e supporto al cittadino”.

Il Segretariato Sociale risponde alla fondamentale esigenza del cittadino di disporre di informazioni complete relativamente all’offerta, alle modalità d’utilizzo dei servizi e delle risorse territoriali, siano esse espressione di reti istituzionali, sociali o naturali, comunali o dell’Ambito sociale di appartenenza. Il Segretariato Sociale è una vera e propria forma di azione istituzionale, correlata al riconoscimento del ruolo cruciale che l’informazione assume nei processi volti a garantire i diritti di cittadinanza. Svolge le funzioni di accoglienza ed analisi della domanda del cittadino/utente e decodifica del bisogno sociale;

informazioni sull’offerta dei servizi e sulle procedure di accesso;

orientamento e accompagnamento all’utilizzo dei servizi e delle risorse territoriali; segnalazione e trasmissione delle richieste ai servizi competenti e invio ai servizi sociali per la presa in carico; monitoraggio sociale in collaborazione con i servizi e con le forze sociali del territorio; centro di raccolta dati sui problemi, sulla domanda, sulle risposte erogate nonché sul grado di soddisfazione degli utenti; promozione di scambi e confronti con enti e organizzazioni di cittadini; potenziamento della connessione ed integrazione tra i servizi e le risorse territoriali.

Quattro figure professionali ricevono il pubblico dal lunedì al venerdì presso gli uffici dei Servizi Sociali in piazza Schettini: due psicologhe, una educatrice professionale e una operatrice sociale.