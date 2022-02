Sant’Egidio del Monte Albino. Rampa A3: La Mura scrive a Cascone

Realizzazione della rampa autostradale in uscita da Salerno a località Pagliarone. Il sindaco Antonio La Mura scrive a Luca Cascone consigliere regionale e Presidente della IV Commissione Consiliare Permanente: Urbanistica, Lavori Pubblici e Trasporti della Regione Campania. Oggetto della missiva i chiarimenti sui lavori e i tempi di realizzazione della rampa di uscita per lo svincolo dell’autostrada3 di Angri Sud. La Mura nella sua missiva di risposta ai solleciti di Cascone evidenzia che “le opere di realizzazione della rampa di uscita dell’autostrada3 in direzione Napoli, sono iniziati. L’intervento prevede in prima istanza l’esecuzione di una campagna di ‘bonifica bellica sistematica terrestre’ dell’intera area interessata dai lavori”.

Le rassicurazioni di La Mura

Lo stesso sindaco La Mura assicura che i lavori “sono in fase di esecuzione”, e nel contempo sono state installate anche le recinzioni e l’allestimento del cantiere e che “i lavori proseguiranno con le opere inerenti l’alveo Pagliarone, il contestuale abbassamento del canale, propedeutico all’innesto della rampa di uscita sulla viabilità locale, intervento che sarà eseguito secondo le prescrizioni rilasciate in sede di autorizzazione dalla stessa Regione Campania genio civile sezione di Salerno”.















Data prevista di ultimazione dei lavori

Il sindaco rassicura che “testualmente si procederà all’esecuzione delle opere in cemento armato per il contenimento e la realizzazione del rilevato per la realizzazione della rampa e l’innesto sul tratto autostradale. Il crono programma prevede per l’ultimazione delle opere entro 240 giorni naturali e consecutivi, pertanto si stima che i lavori saranno completati entro il mese di luglio 2022” conclude la lettera del primo cittadino.

