Scafati. Russo: “futuro amministrativamente incerto per Salvati” (video)

Scafati. Russo: "Oramai è chiaro che non esiste un governo della città coeso e che possa affrontare i problemi che peggiorano di giorno in giorno"















Scafati. Russo: “futuro amministrativamente incerto per Salvati”

Il Sindaco Salvati e la sua amministrazione non hanno più la maggioranza in Consiglio Comunale. Hanno espresso fiducia solo 11 consiglieri su 24.

Guarda anche Angri. Una variante alla Via dei Goti nell’area pedemontana (video)

Russo: “Non esiste un governo della città coeso”

“Dopo l’ennesimo azzeramento di Giunta Salvati, tenta con il rimescolamento di deleghe e assessori di rimanere in sella. Oramai è chiaro che non esiste un governo della città coeso e che possa affrontare i problemi che peggiorano di giorno in giorno. Se Salvati andrà avanti sarà solo perché sarà stato raggiunto l’ennesimo compromesso, al quale non saranno estranei probabilmente i due astenuti che ora stanno alla finestra, in attesa delle nuove nomine di Salvati” dice Michele Russo.

Il servizio è di Tiziana Zurro