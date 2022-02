Covid. Oggi i positivi del giorno sono 6.116 su 47.692 test effettuati.

Oggi il bollettino giornaliero riguardante i casi di covid vede l’aumento dei positivi rispetto ai dati di ieri . Con 47.692 test effettuati sono risultati positivi solo 6.147 persone.

I decessi sono 7 in calo rispetto a ieri (14). In calo anche le terapie intensive mentre i posti occupati in degenza sono stabili.

Ecco nel dettaglio tutti i dati del bollettino odierno.

Positivi del giorno: 6.116 (*)

di cui: Positivi all’antigenico: 5.147 Positivi al molecolare: 969 (*) I dati tengono conto dell’Aggiornamento sulle misure di quarantena e isolamento del Ministero della Salute.

Test: 47.692 di cui: Antigenici: 35.044 Molecolari: 12.648

Deceduti: 7 (*) (*) nelle ultime 48 ore; 15 deceduti in precedenza ma registrati ieri