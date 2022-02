Mercato del lavoro le assunzioni sono in frenata nel mese di febbraio. Le conseguenze sono imputabili a vari fattori

Lavoro. Assunzioni in frenata. Ecco i motivi

Mercato del lavoro le assunzioni sono in frenata nel mese di febbraio. Le conseguenze sono imputabili a vari fattori tra i quali l’impatto del caro energia, sommato alle difficoltà di approvvigionamenti delle materie prime e al mismatch dilagante. Un vero freno ai programmi delle assunzioni e della ricerca di personale da parte delle imprese. Nel bollettino Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal e pubblicato ieri, e riportato da “Il Sole 24ore”, si stimano gli ingressi nelle aziende, nel mese di febbraio, che hanno sfiorato quota 318mila, circa 140mila posizioni in meno rispetto al precedente mese di gennaio.

Rallentamento della domanda di lavoro

Dalla ripartenza economica iniziata in primavera dello scorso anno, per la prima volta, il bollettino mensile Excelsior evidenzia un rallentamento della domanda di lavoro. Le maggiori incertezze si riflettono su tutti i comparti del manifatturiero ce poi la diminuzione dei contratti programmati dai servizi e del commercio sul quale si riflette la maggiore cautela nei consumi delle famiglie per i rincari dei prezzi, specialmente quelli energetici.







La riflessione di Andrea Prete

“Alcuni fattori stanno influendo sul rallentamento della domanda di lavoro delle imprese che resta comunque superiore a quella di un anno fa, quando la situazione pandemica era in una fase peggiore rispetto a quella attuale – ha commentato il presidente di Unioncamere, Andrea Prete a “Il Sole 24ore” -. Le imprese, comunque, nella ricerca di lavoratori continuano a trovare difficoltà nel reperire personale adeguato alle proprie necessità. È un fenomeno che si registra ormai da tempo e necessita di una strategia di lungo periodo che parta dalla scuola, con l’orientamento dei giovani, e coinvolga il sistema della formazione, per un miglior raccordo con l’evoluzione delle competenze nelle imprese, soprattutto per le transizioni digitali e green”.















Mancanza di candidati e preparazione

A rendere difficili molte delle assunzioni programmate dalle aziende (tra i tecnici e le discipline Stem il mismatch arriva anche al 60% a seconda del profilo ricercato) in evidenza due fattori: la mancanza di candidati e la preparazione ritenuta in larga parte inadeguata alla mansione offerta.