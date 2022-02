Medico di base perde la vita investita da un’auto

Medico di base perde la vita dopo essere stata investita da un’auto. La tragedia si è consumata nella serata di ieri a Mercogliano nell’avellinese. Una 68enne di Sant’Angelo a Scala, medico di base, è stata investita da un’automobilista che non poi non si sarebbe fermato a prestare soccorso.

I soccorsi

È accaduto in via Ramiro Marcone, nel centro della cittadina. Sul posto sono immediatamente sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione e personale del 118 che ne ha costatato il decesso. Indagini in corso per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente e risalire all’automobilista. Sotto choc la comunità di Mercogliano, dove la donna era molto conosciuta.