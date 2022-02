Nocera Inferiore. Si è spento il Cavaliere Francesco Cuomo detto Don Ciccio industriale nocerino. I nipoti con questo testo, una vera testimonianza della storia e sviluppo industriale del nostro territorio.

Nocera Inferiore, maggio 1964. “Alfò, mi sono stancato di lavorare per gli altri. Ci mettiamo in proprio?”

Francesco Cuomo, classe 1928, il primo lavoro a poco più di dieci anni e quel mestiere di meccanico imparato per necessità. La sua storia personale, e quella della Fratelli Cuomo, racconta anche quella dell’evoluzione della città dalle 100 ciminiere di cui scriveva Domenico Rea. Negli anni quaranta, cinquanta e sessanta a Nocera Inferiore lo sviluppo industriale aveva raggiunto livelli straordinari: dalla lavorazione del cotone con le Manifatture Cotoniere Meridionali, a quella dei prodotti alimentari con le industrie molitorie e i pastifici, fino alle linee di trattamento e inscatolamento dell’ortofrutta.















Francesco, Ciccio, Cuomo, a 36 anni era specializzato nella manutenzione e riparazione delle macchine industriali e responsabile tecnico della produzione di scatolame e del suo riempimento. Quando nel maggio 1964 fonda la Fratelli Cuomo con i fratelli minori Alfonso e Carmine, l’intuizione è quella di coprire una fetta di mercato ancora non satura: la produzione delle macchine industriali che i conservieri nocerini sono costretti ad acquistare da lontano. Così, dalla prima produzione di pezzi di ricambio, Ciccio inizia a depositare brevetti di cui è tutt’ora titolare, riuscendo ad intuire le necessità produttive in base all’evoluzione dei tempi e delle lavorazioni. Con vivida capacità immaginativa, si avvale della maestria di Alfonso nella meccanica pura e dell’estro di Carmine (Pelé) per il design delle nuove macchine che vengono esportate in tutto il Nord Africa, il Medio-Oriente, il Nord e Sud America.

La sua Fratelli Cuomo compirà a breve 58 anni di età, Ciccio si è spento a 94 anni continuando ad essere per tutti, familiari e dipendenti, la mente, l’anima e la memoria parlante di una storia industriale di riscatto, evoluzione e radicamento.