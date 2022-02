Pagani. Approvato bilancio consolidato ora verso la normalità (video)

Pagani. Approvato bilancio consolidato ora verso la normalità

A Pagani viene approvato il bilancio consolidato 2020 e si compie un altro passo verso la costruzione di una stabilità economica del comune attualmente in dissesto. Ieri giornata di lavori consiliari nel comune paganese, che ha dovuto discutere di diversi temi all’ordine del giorno. La discussione principale si è però intrattenuta rispetto al rendiconto 2020 e alla sua approvazione, momento nel quale l’opposizione e la maggioranza hanno potuto scontrarsi sulle diverse considerazioni rispetto le politiche economiche dell’annata.

Avanzo di cassa

Il rendiconto costruito l’anno dopo la dichiarazione di dissesto si conclude con un avanzo di circa centomila euro, un dato importante ma che però divento oggetto delle diverse linee politiche esistenti all’interno del consiglio comunale. Per la maggioranza è stata infatti occasione per ribadire la propria posizione lontana dalla decisione dell’allora amministrazione Gambino di dichiarare il dissesto finanziario, che ora si paga amaramente in termini di mancanza di capacità di assunzione.















La soddisfazione del sindaco

“Questa approvazione diventa fondamentale per partecipare attivamente ai bandi del PNRR. Penso che in questo fase vanno i complimenti ai dirigenti che hanno contribuito in maniera esclusiva a redigere questo rendiconto, che ha molto poco di politico visti i diversi mesi di commissariamento.” Sono le parole del Sindaco di Pagani Lello De Prisco sul tema, che risponde anche ai dubbi dell’opposizione che parla di un quadro parzialmente sfalsato vista la mancanza di un fondo di accantonamento per i contenziosi:” Il quadro economico descritto prende atto che se oggi votiamo questo rendiconto è grazie al coraggio di portare avanti politiche che non sono state avanzate durante la scorsa amministrazione e nella fase prefettizia. Al 2020 a noi non risulta un grande contenzioso perché anche i debiti derivati da sentenze giudiziarie sono coperte.”

Il servizio è di Alfonso Romano