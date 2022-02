Pompei. Il martedì la Casa dell’Ancora

Il martedì è aperta Casa dell’Ancora nell’avvicendamento previsto per un mese nel Parco Archeologico di Pompei.

L’abitazione, aperta su Via di Mercurio, prende il nome dall’ancora raffigurata nel mosaico dell’ingresso, simbolo della tranquillità e della sicurezza che la dimora offriva ai propri abitanti; presenta una planimetria assolutamente originale nel panorama pompeiano.

La parte posteriore è infatti organizzata su due livelli posti a differenti quote: il piano superiore è incentrato intorno ad un’ampia terrazza su cui affacciavano tre grandi sale da ricevimento, quello inferiore è occupato da un giardino, posto ad una quota molto più bassa, attorno al quale corre un portico coperto a pilastri. Al centro di uno dei bracci del portico è una grande edicola con raffigurazione di due timoni e un altare che costituiscono un sacello destinato al culto di Venere.

Le case inserite in questa iniziativa apriranno dalle ore 14,00 alle 16,20 (ultimo ingresso ore 16,00).