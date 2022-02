Angri. Comune al verde il monito della responsabile finanze (video)

Angri. Comune in bolletta per il mancato gettito tributario. Le casse sono apparentemente vuote e la responsabile dei servizi finanziari Pauciulo invita i dirigenti a fare attenzione alle spese







Angri. Comune al verde il monito della responsabile finanze

Comune in bolletta per il mancato gettito tributario. Le casse sono apparentemente vuote, da sempre, e la responsabile dei servizi finanziari dell’ente Angela Pauciulo deve prendere le misure. Con una circolare interna Pauciulo invita i dirigenti delle unità operative complesse a fare attenzione alle spese.

La riflessione di Domenico D’Auria di “Progettiamo per Angri”

“Nel corso dell’esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all’indebitamento” si legge in un passo della nota scritta dalla ragioniera capo. Pauciulo sottolinea che i responsabili di settore, ai quali è indirizzata nello specifico la circolare si “possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlati riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza”. Sulla questione interviene anche il consigliere comunale di “Progettiamo per Angri” Domenico D’Auria.

Il servizio è di Maria Paola Iovino