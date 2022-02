La Pro loco Angri e il Mojo organizzano il carnevale per bambini.

Una sfilata in maschera per tutti i bambini che grazie al Mojo - Drink Food & Rooftop potranno divertirsi e trascorrere un pomeriggio all'insegna dell'allegria.

Torna il Carnevale ad Angri dopo che l’emergenza sanitaria ha per due anni impedito, soprattutto ai più piccoli, di festeggiare il periodo più giocoso dell’anno.

Il carnevale dei bambini

E torna grazie alla collaborazione nata tra la Pro Loco di Angri e il Mojo che, sotto l’egida e con il patrocinio del Comune di Angri, daranno vita a una festa dove protagonisti saranno i bambini dai 3 ai 10 anni. L’occasione per assaporare un po’ di normalità ma sempre nel rispetto delle normative anti-Covid.

La sfilata e le iscrizioni.

Una vera sfilata in maschera che trasporterà i più piccoli in mondo fiabesco. Per partecipare è necessaria l’iscrizione che potrà essere effettuata contattando il Mojo. Tutti i bambini che si iscriveranno potranno sfilare, tra coriandoli e stelle filanti, come delle vere star con i travestimenti carnevaleschi e a tutti verranno offerti pop corn e patatine.

I premi

Le maschere iscritte parteciperanno inoltre all’estrazione di premi; sarà assicurato un pomeriggio di divertimento assoluto e tutto sarà completamente gratuito.

Appuntamento

A presentare lo spettacolo Edda Cioffi che, da madrina dell’evento con la sua maestria, accompagnerà sulla passerella come dei veri artisti tutti i piccoli partecipanti. Appuntamento martedì 1° marzo ore 15.00 in via Don Minzoni presso il Mojo con musica, animazione, sfilata e buffet gratis per tutti.