Nocera Inferiore. Assunte nuove figure al Piano di Zona

Il Piano di zona di Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Castel San Giorgio e Roccapiemonte, sta procedendo alle rafforzamento del personale. Lo comunica il sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato: “12 assistenti sociali, 5 educatori, 2 sociologi ed 1 psicologa” le figure prese a carico.

“Nel frattempo stiamo procedendo, come avevamo promesso, per 4 stabilizzazioni. Una nuova sfida, un impegno che si rinnova. Un modo concreto per voltare pagina” conclude Torquato.

Stamane la firma dei nuovi contratti, con decorrenza dal 1 marzo.