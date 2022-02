Pompei. Esposto alla corte dei Conti sul progetto Eav

La senatrice Virginia La Mura (Gruppo Misto) ha poresentato un esposto con cui ha chiesti un’indagine della magistratura sulla corretta gestione delle risorse pubbliche erogate ad EAV. ““Bisogna fare chiarezza su gestione di risorse pubbliche e progettualità urbanistica”. E’ nella sostanza la motivazione dell’esposto alla Procura campana della Corte dei Conti nella richiesta di accertaramento delle responsabilità di EAV e Regione Campania nel merito al progetto di rifacimento della linea ferroviaria di Pompei che, per quanto riguarda il servizio della Circumvesuviana bollato dall’opinione pubblica come uno dei più scadenti alivello nazionale, La senatrice Virginia La Mura ha depositato tre interrogazioni parlamentari.

“La richiesta di intervento alla Corte dei Conti segue l’appello di numerosi pompeiani, costituiti in comitati per denunciare come il progetto della linea ferroviaria – così come è stato rimodulato nel 2016 – sia inadeguato dal punto di vista della sicurezza e dello sviluppo del territorio -sostiene La Mura. – Il progetto è finanziato con risorse europee destinate al rafforzamento della sicurezza, da realizzare con dispositivi tecnologici di distanziamento dei treni, sistemi automatici di protezione della marcia dei treni, messa in sicurezza di passaggi a livello. – argomenta. – Al contrario le risorse sono impiegate in soluzioni progettuali, come la chiusura dei passaggi a livello e la costruzione di sottopassi, che pregiudicano la sicurezza dei cittadini, se solo si considerano le carenze manutentive, i frequenti allagamenti che riguardano i sottopassi esistenti, e il rischio di eruzione del Vesuvio”. Conclude la senatrice pompeiana che fa presente che in una recente pronuncia il TAR Campania, anche se con le specificità del caso, ha bocciato questo tipo di soluzione. Si fa presente, inoltre, che le risorse pubbliche vengono impiegate nella realizzazione di opere urbane, che nulla hanno a che fare con la sicurezza, come l’abbattimento e la ricostruzione di una chiesa e di una palazzina a tre piani. C’è senz’altro un problema di cattiva gestione di denaro pubblico che é stato portato all’attenzione della Procura, a cui è strettamente legato il problema d’impatto sul territorio dal momenbto che il progetto divide Pompei in due parti che non sono tra di loro connesse, con la conseguenza di pregiudicare l’accessibilità del territorio comunale e più in generale della bufferzone al centro della strategia del Grande Progetto Pompei. In conclusione Virginia La Mura é intenzionata a chiedere ad EAV il progetto complessivo della tratta Pompei-Poggiomarino, con 11 passaggi a livello per dimostrarne l’incoerenza rispetto agli obiettivi del Grande Progetto Pompei.

“Ci sono poi i disservizi della circumvesuviana, quali soppressione di corse, ritardi, guasti, treni vecchi e stazioni in condizione di degrado”, aggiunge la senatrice originaria di Pompei. “A causa di questa discutibile gestione da parte dell’EAV, la Campania è tra le regioni che ottengono meno contributi destinati alle ferrovie locali perché i ricavi provenienti dal traffico sono inferiori rispetto ai costi di gestione”.