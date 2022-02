Pompeii. il mercoledì é aperta la Casa dell’Adone ferito

Visitare una delle case del sito archeologico di Pompei che non rientrano nei percorsi regolarmente aperti al pubblico o a cusa di lavori in corso o per diversi motivi organizzativi

Un programma cadenzato del parco Archeologico di Pompei consente fino al 31 marzo ogni giorno della settimana visitare accompagnata da personale del Parco di una casa normalmente non fruibileLe dalle ore 14,00 alle 16,20 (ultimo ingresso ore 16,00).

Il mercoledì è aperta Casa dell’Adone ferito.

Nel suo impianto originario risalente alla metà del II secolo a.C., la casa era unita alla dimora adiacente, formando un’unica grande proprietà. Nell’ultima fase di vita di Pompei l’abitazione fu ristrutturata e gran parte delle pareti furono ridipinte.Tra gli affreschi di questa epoca spicca il grande quadro con Adone morente ed Afrodite dipinto nel giardino.

Nella mitologia greca, Adone, un giovane dall’aspetto bellissimo, amato da Afrodite, morì poiché Marte (o Apollo secondo alcuni), spinto dalla gelosia, lo fece aggredire da un cinghiale durante una caccia nei boschi. Dal sangue di Adone crebbero gli anemoni.

Nel grande ambiente aperto sul giardino troviamo un altro quadro che affronta il tema dell’amore e del desiderio: sulla parete est, a sinistra, si possono notare i resti di un affresco che mostra la “Toeletta di Ermafrodito”. L’amore inadempiuto e inadempibile di questi quadri, era un tema ricorrente nell’arte e nella letteratura antica.