Scafati. Scuola: plesso Manzi assediato dai ladri di gasolio

Plesso Manzi assediato dai ladri di gasolio, bambini costretti a restare a casa. Non c’è pace per la scuola elementare Brancaccio, del plesso Manzi di via Michelangelo Nappi. Ancora un furto di gasolio, il terzo in due mesi, che ha costretto il primo cittadino Cristoforo Salvati a sospendere le lezioni per tutta la settimana. La cisterna è oramai diventata il bancomat di qualche delinquente, che non curante di nessuno, ripetutamente la svuota, portando via il gasolio utilizzato per il riscaldamento dei piccoli alunni. Da dicembre a lunedì pomeriggio, almeno per tre volte la banda ha prosciugato la cisterna. Circostanza inquietante, ma che forse mostra retroscena più gravi, è che l’ultimo furto è avvenuto in pieno giorno, alle 16, quando nel plesso si trovava ancora del personale scolastico. Pare che ad aver divelto la sbarra posta a difesa della cisterna sia stato un furgone bianco, secondo le testimonianze di alcuni vicini. Ai tecnici di Palazzo Mayer non è restato altro che sporgere l’ennesima denuncia presso la locale tenenza dei carabinieri e provvedere a rifornire nuovamente la scuola di gasolio.

Preoccupazione

“Sono molto preoccupata, un furto notturno può capitare, ma ripetere la stessa azione criminale, anche in pieno giorno, assume aspetti che vanno certamente approfonditi – le parole di Ida Brancaccio, consigliera di maggioranza, residente in zona – Qualcuno evidentemente agisce perché forse si sente sicuro di farla franca, oltre ai danni che riporta l’impianto di riscaldamento e alle giornate di assenza forzata per i nostri figli”. Questa mattina il primo cittadino terrà un vertice con il tenente Gennaro Vitolo, comandante della tenenza dei carabinieri e con Salvatore Dionisio, a capo della Polizia Municipale. L’assenza di gasolio in questi mesi ha comportato più volte danni alla caldaia, costringendo i bambini a stare al freddo. Poteva finire peggio poche settimane fa, quando dalla cappa un denso fumo nero costrinse gli operatori scolastici ad allontanare gli alunni da scuola e allertare i Vigili Del Fuoco. Si scoprirà che il difetto era stato conseguenza di una scarsa manutenzione all’impianto, ma ancor più grave, l’assenza di obbligatoria manutenzione semestrale sugli estintori. Un mese fa esatto, a seguito dell’ennesimo furto e alle proteste dei genitori, Cristoforo Salvati si recò sul posto promettendo la sostituzione della caldaia con una funzionante a gas.















Sarconio

“Spero che almeno, dopo aver messo il gasolio nel serbatoio, il sindaco non decida di scendere da palazzo Mayer per un nuovo book fotografico quasi fosse una nuova opera pubblica. Mentre questa maggioranza litiga sulla spartizione delle poltrone la città sprofonda e ai ragazzi viene vietato il diritto allo studio” polemizza Teresa Formisano. “Un sistema di allarme sarebbe costato decisamente meno, oramai sembra tutto una presa in giro”, fa eco Giuseppe Sarconio.

Adriano Falanga