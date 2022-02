Angri. I nuovi assetti del Partito Democratico

Angri. Una nuova identità cittadina per il Partito Democratico. Definiti assetti e ruoli come comunicato dall’attuale segretario cittadino Gianluigi Esposito

Una nuova identità cittadina per il Partito Democratico. Definiti assetti e ruoli come comunicato dall’attuale segretario cittadino Gianluigi Esposito. “Nella giornata di ieri ho provveduto a formalizzare la squadra che mi affiancherà nell’organizzazione del circolo del Partito Democratico di Angri. Si tratta di una squadra in divenire e ho voluto fortemente puntare sulla valorizzazione delle competenze. La segreteria è composta da: Raffaele Lo Schiavo – coordinatore della segreteria; Eugenio Macchia – iniziativa politica, programma, rapporti enti locali, giustizia e legalità; Salvatore Abate – Innovazione, Università, Ricerca, Ambiente; Enzo Gargano – Scuola; Salvatore Tedesco- Territorio, mobilità e infrastrutture; Antonio Viscardi – agricoltura e formazione professionale e Carmine Lanzieri Battaglia – comunicazione, terzo settore, rapporti con le associazioni” elenca Esposito.















Altri incarichi

Sono inoltre affidati i seguenti incarichi: Tina Esposito: coordinamento donne; Tommaso Cajazzo: tesoriere; Salvatore La Mura: coordinamento progetti su sviluppo economico e politiche per il lavoro; Anna Ferrara: coordinamento progetti formazione, infanzia, adolescenza, welfare; Antonio Capozzoli, Aldo Mauri e Alessandro Rosanova: coordinamento progetti su PNRR, pianificazione urbanistica, energia e sostenibilità.