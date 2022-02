Angri. Bando di procedura di affidamento per l’assegnazione dell’area ludica di Via Santa Maria di proprietà comunale mediante espletamento di una procedura aperta

Angri. Pronto il bando per l’affidamento area ludica Santa Maria

È pronto il bando di procedura di affidamento per l’assegnazione dell’area ludica di Via Santa Maria di proprietà comunale mediante espletamento di una procedura aperta. Sono stati resi pubblici i termini del bando di affidamento per convenzione della gestione dell’impianto sportivo “Verde attrezzato e spazio attrezzato” di via Santa Maria area ricettiva per attività formativa di base e amatoriale. La durata della convenzione di affidamento è di nove anni. La durata sarà data anche dal rapporto tra l’importo dell’investimento proposto e il canone di locazione stabilito in 7.200,00 annui.

I dettagli della convenzione

Il canone della convenzione consiste nella realizzazione dei lavori necessari per l’adeguamento della struttura in conformità alla sua destinazione d’uso e alla realizzazione dei lavori ordinari e straordinari. Le tariffe per l’utilizzo dell’impianto sportivo e le eventuali attrezzature previste saranno fissate annualmente dall’Amministrazione Comunale congiuntamente con l’affidatario a cui saranno riconosciti i proventi derivanti dalla complessiva gestione anche economica.

L’affidatario si assumerà anche l’onere della programmazione e lo svolgimento di tutte le attività necessarie al corretto funzionamento delle strutture assegnate e a tutti gli interventi relativi alla manutenzione straordinaria dell’area.

Aldo Severino