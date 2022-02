Bonus matrimonio. Confermato anche per il 2022, ecco le modalità

Bonus matrimonio c’è la proroga.

Il ministero dello Sviluppo economico e il ministero dell’Economia hanno approvato un decreto che conferma per il 2022 il bonus matrimonio, il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni bis a favore dagli operatori del settore e finanziato con 60 milioni di euro.

I fondi

A essere interessate a fare domanda sono le imprese del comparto wedding, ma anche eventi, intrattenimento e Ho.Re.Ca (hotellerie – restaurant – catering), messe in difficoltà dall’emergenza pandemica. I fondi sono suddivisi in questo modo: 40 milioni saranno destinati agli operatori del comparto matrimoni, 10 milioni all’intrattenimento e, infine, altri 10 al settore Ho.Re.Ca.







Le condizioni

Possono beneficiare degli aiuti le imprese operanti nei tre ambiti che si trovano in condizione di riduzione del fatturato: nel 2020 devono aver subito un calo non inferiore al 30% rispetto all’anno precedente. Per quanto riguarda le aziende costituite nel corso del 2019, la perdita di fatturato sarà misurato rapportando il periodo di attività del 2019 decorrente dalla data di costituzione e iscrizione nel registro delle imprese al nel corrispondente periodo del 2020. A termine di presentazione delle richieste, il contributo sarà distribuito con le seguenti modalità: il 70% di ciascuna assegnazione è ugualmente ripartito tra tutte le imprese, il 20% sarà in via aggiuntiva alle imprese che presentano un ammontare dei ricavi superiore 100 mila euro, il restante 10% alle attività che presentano un ammontare dei ricavi superiore a euro 300 mila euro.