Scafati. Covid. Intervista al dottor Ferrigno: “Ne stiamo uscendo. Basta tamponi agli asintomatici”

Verso la fine dell’emergenza sanitaria, si intravede la luce in fondo al tunnel. Si mostra ottimista il dottor Francesco Ferrigno, esperto pneumologo del Polo Covid Scarlato di Scafati. Il professionista è uno dei camici bianchi che ha toccato con mano la pandemia, e fin dal primo minuto ha vissuto clinicamente l’esperienza del covid19. Migliaia i pazienti da lui seguiti, tra la struttura ospedaliera, diventata centro di riferimento della provincia di Salerno, e gli assistiti domiciliati. “Al momento la situazione nel reparto resta impegnativa, perché abbiamo tutti i posti letto occupati – dice – ma la pressione è calata, considerato anche che da noi arrivano pazienti da tutta la provincia”.

Il COVID fa meno paura

A due anni dalla scoperta del SarsCov2, Ferrigno non ha dubbi, il vaccino e le cure mediche hanno fatto la differenza, e oggi il Covid fa meno paura. “Abbiamo le armi per difenderci e combatterlo, ovviamente non bisogna calare la guardia, e probabilmente in autunno potremmo avere una ripresa dei contagi, ma credo che il virus che abbiamo oggi, sia ben diverso da ciò che abbiamo visto i primi mesi”. Il vaccino non garantisce immunità, ma la diffusione della malattia su larga scala ha mostrato sintomi clinici molto più blandi e gestibili. “Il vaccino è stato utilissimo a contenere la variante Delta, che si è mostrata molto aggressiva, soprattutto nelle fasce più giovani, quelle non ancora vaccinate. Oggi il paziente tipo che arriva da noi in ospedale è fragile, non vaccinato o senza terza dose. In gran parte presentano concomitanza di altre patologie pregresse – continua Ferrigno – i soggetti ad alto rischio restano gli oncologici”. Insomma, secondo il dirigente medico della sub intensiva pneumo Covid, oggi siamo entrati nella fase endemica, e il Covid 19 presto potrebbe essere annoverato tra le patologie stagionali che possono comportare influenza o polmoniti. “Ritengo che un primo passo avanti sia la fine dell’isolamento per i soggetti positivi asintomatici. Chi non presenta sintomi, fermo restando l’utilizzo di mascherina e l’igiene delle mani, potrebbe anche continuare a lavorare”.

Avvertenze

Inutile anche la corsa al tampone, secondo il dottor Ferrigno. “Dovrebbe farlo solo chi presenta sintomi tali da richiedere il consulto di un medico e conseguente terapia, ma davanti a un raffreddore, non debilitante, basta l’utilizzo della mascherina. Oggi più di 9 persone su 10 hanno maturato una risposta anticorpale, o naturale o indotta dal vaccino”. Non potrebbe però ripresentarsi una variante più aggressiva e pericolosa? “Se i libri di medicina non mentono, l’ipotesi è alquanto improbabile. I virus tendono a convivere con chi li ospita, non ad ucciderli, con il rischio di morire anch’essi”.

Adriano Falanga