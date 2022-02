De Luca: “La Campania entra in zona bianca ma bisogna tenere le mascherine”

Vincenzo De Luca, presidente della regione Campania, ha comunicato in via ufficiale il ritorno della Campania in zona bianca sottolineando che è ancora importante mettere la mascherina per prevenire un eventuale innalzamento dei contagi.

Queste le parole del presidente della regione Campania:

“Abbiamo definito il piano della Campania per le case di comunità. Un’occasione straordinaria per rinnovare le tecnologie e dare avvio agli screening oncologici, digitalizzare la sanità campana. Durante la pandemia c’è stato un affaticamento degli interventi ma credo che le Usca abbiamo fatto miracoli, nella fase montante della quarta ondata ci siamo trovati di fronte a una domanda di decine di milioni di nostri cittadini. Credo che abbiamo retto bene, il fatto che torniamo in zona bianca è la conferma che abbiamo retto in maniera eccellente la quarta ondata covid. Suggerisco ai nostri concittadini di non perdere la testa, di essere prudenti. Siamo tutti stanchi, abbiamo tutti voglia di tornare alla vita ma abbiamo il dovere di mantenere in funzione il cervello. Nessuno è in grado di dire cosa succederà a ottobre, già la scorsa primavera siamo tornati alla vita e poi abbiamo trovato una variante che ci ha messo in croce. La campagna di vaccinazione non può non avere un effetto positivo anche in caso di nuova ondata ma abbiamo un covid estremamente insidioso.

Ma non dobbiamo angosciarci, godiamoci questo ritorno alla vita. Se manteniamo le mascherine non è un grande sacrificio, rimaniamo prudenti. Torniamo alla vita avendo sempre un elemento di prudenza nella testa. Sul turismo, sapere che i clienti sono controllati è una cosa che incoraggia e rassicura. Se non abbiamo un positivo in Italia togliamo tutto e andiamo a galazzare ma siccome la situazione non è stabilizzata, eviterei di ideologizzare il green pass. E’ uno strumento di garanzia in più. Ricordate sempre che abbiamo 5 milioni di italiani non vaccinati“.