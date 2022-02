Paola Panariello: “Aniello Califano figura permeante per la nostra cultura”

“Aniello Califano è una figura permeante per la nostra cultura. La sua opera è fondamentale nel riconoscimento intellettuale e identitario del Nostro territorio e ben vengano tutte le possibili iniziative di commemorazione di Califano che ebbe i natali proprio nell’agro a San Lorenzo di Sant’Egidio del Monte Albino. Il mio riconoscimento a tutti i promotori della figura del poeta e paroliere” così ha voluto ricordare Aniello Califano l’imprenditrice Paola Panariello in occasione della ricorrenza della salita in cielo dell’amato poeta morto prematuramente nel culmine della produzione della sua opera.

Preservare la figura di Califano

“Abbiamo tutti il dovere morale e intellettuale di conservare quanto più possibile il tesoro di Califano attraverso la divulgazione delle sue opere, dei precisi punti di riferimento e quante più discussioni possibili per mettere in luce tutti gli aspetti possibili di un intellettuale grande e straordinario che tanto ha dato a questa terra abitata da ‘uomini d’amore’ che Califano seppe perfettamente declinare nella sua canzone più famosa, versi diventati iconografia di tutta la Nostra regione nel mondo. Io mi sento di stare vicino a chi diffonde il verbo di quel giovane intellettuale al pari dei grandi: da Scarfoglio a Scarpetta, da Viviani, Bovio e Bracco, per citarne, dei grandi cuori e cervelli con una visione amplificata e straordinaria di campionari sentimentali che hanno vissuto il loro tempo in uno spazio ravvicinato tra Napoli, Castellammare di Stabia, Sorrento e appunto San Lorenzo” conclude Panariello.