Pompeii. il giovedì si visita la casa della Fontana piccola

Entrare nel “dietro le quinte” per visitare una casa del sito archeologico di Pompei che non rientra nei percorsi tradizionali é una nuova proposta turistica della Direzione del Parco valida fino al 31 marzo – e poi secondo un programma periodico – per cui ogni giorno della settimana sarà possibile visitare, in maniera straordinaria e accompagnati dal personale del Parco, una casa attualmente non fruibile.

Oggi (24 febbraio giovedì) è aperta alla visite la Casa della Fontana piccola che presenta un’articolazione di spazi darendere possibile, sin dall’ingresso, scorgere la splendida fontana rivestita di mosaici colorati e conchiglieed è ornata dalla statua bronzea di un pescatore e di un Amorino (esposti in copia).

Le pareti del peristilio sono affrescate con grandi vedute di paesaggio eseguite pochi anni prima dell’eruzione, tra cui notevole la rappresentazione di una città marittima, tema ricorrente nella decorazione di giardini.

Le case aprono al pubblico dalle ore 14,00 alle 16,20 (ultimo ingresso ore 16,00).