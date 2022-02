Sarno. Melma dal Canale Conte, lavori di somma urgenza

L’oasi naturalistica di Foce invasa dalla melma. Il canale Conte, è un vecchio condotto artificiale, un’opera idraulica secolare, che si estende lungo da Sarno a Pompei, e da qualche mese è soggetta a sversamento sul suolo di liquami maleodoranti, e di una melma schiumosa, che si riversano tra l’altro nel corso d’acqua e tornano a monte. Liquami che certamente provengono da scarichi abusivi riversandosi su un terreno di via Vecchia Striano.











Messa in sicurezza con lavori di somma urgenza

Il Comune di Sarno che si è attivato anche per l’immediato interessamento del vice sindaco Francesco Squillante, su richiesta della Regione Campania, al quale è stato segnalato il problema ha appaltato i lavori di “somma urgenza” per bloccare la falla che si è aperta nel corso d’acqua ed esorta i residenti di abbandonare le proprie abitazioni. Un primo sopralluogo dello scorso 10 gennaio scorso eseguito dagli agenti della polizia locale hanno segnalato ai tecnici di Palazzo San Francesco la copiosa perdita di acque reflue provenienti da una palificata sostegno di un terrapieno. La criticità segnalata alla Regione ha appaltato i lavori di somma urgenza, al Comune di Sarno, quale soggetto attuatore per l’esecuzione delle attività finalizzate all’eliminazione della fuoriuscita del liquido maleodorante e melmoso.















La toppa e l’ordinanza

I lavori di messa in sicurezza prevedendo la realizzazione di una contro parete di cemento armato che blocchi la perdita e la creazione di una toppa sul canale. Il sindaco Canfora con ordinanza dedicata ha anche disposto il divieto ai proprietari dei terreni confinanti di accedere ai propri fondi agricoli e ha ordinato ai residenti delle abitazioni circostanti di tenere le finestre chiuse e di lasciare momentaneamente le loro case fino al termine dei lavori di messa in sicurezza del canale interessato dalla fuoriuscita dei liquami.