Angri. Piano di Zona consortile “Comunità Sensibile” pronta al varo (video)

Angri - Scafati. Approvato il piano industriale della consortile comunità sensibile ora si guarda avanti e si cerca di capire quando ci sarà la linea di start up







Angri. Piano di Zona consortile “Comunità Sensibile” pronta al varo

Approvato il piano industriale della consortile comunità sensibile ora si guarda avanti e si cerca di capire quando ci sarà la linea di start up. Il sindaco Cosimo Ferraioli ha messo in evidenza l’importanza di questa società consortile per i servizi sociali e i servizi alla persona che sostituirà Nel complesso i vari uffici dei servizi sociali dei quattro comuni interessati dal nuovo accorpamento.

La sede

Scafati sarà il Comune capofila di questo nuovo soggetto giuridico che la consortile comunità sensibile infatti la sede sarà a Scafati nell’ex plesso della fondazione Scafati solidale.la cabina direzionale è infatti stata individuata nel plesso di San Pietro nei pressi del complesso commerciale Plaza.

Il servizio è di Tiziana Zurro