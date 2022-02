Boscoreale. Scoperto cunicolo per furto di reperti archeologici

Sono stati scoperti dalle forze dell’ordine cunicoli abusivi a Boscoreale realizzati da Tombaroli. Nei cunicoli é stata trovata allacciata la luce elettrica, involucri di cibo e farmaci

E’ così stato messo in atto un nuovo sequestro della Procura a Boscoreale dopo quello di Civita Giuliana. E’ stato appurato sulla base delle tracce lasciate che i tombaroli trascorrevano molte ore nella ricerca di reperti preziosi che probabilmente volevano sottrarre a Villa regina una vera e propria fattoria agricola del suburbio pompeiano annessa all’Antiquarium di Boscorele. UI delinquewnti avevano ampliato la rete di cunicoli scavati negli anni scorsi; in uno avevano addirittura portato la luce elettrica e vi trascorrevano buona parte della giornata. Comprtamenti accvertati dal procuratore di Torre Annunziata Nunzio Fragliasso perché sono stati trovati sul posto involucri di alimenti e recent scatole di farmaci contro il diabete . Per questo motivo gli inquirenti hanno disposto il sequestro di una vasca di raccolta delle acque reflue da cui si diparte la rete dei cunicoli. La vasca é suita all’interno del complesso di edilizia popolare “Piano Napoli” e veniva utilizzata come stazione di partenza dai tombaroli.