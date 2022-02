Pompei. A segno un “5” da 17 mila euro nel superenalotto

Ricco bottino nella tabaccheria di via Lepanto 191 a Pompei gestita da Claudio Ametrano dove è stato centrato un “5” del valore di

17.181,75 euro. La giocata vincente è stata regolarmente convalidata ed ora é di dominio pubblico con relativa pubblicità all’esercente della tabaccheria, in provincia di Napoli. Nel frattempo il Jackpot è arrivato a quota 162,6 milioni di euro che saranno messi in palio nel prossimo concorso. L’ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone (FM), mentre in Campania il “6” manca dal 30 dicembre 2014 quando a Castellammare di Stabia furono vinti 18 milioni di euro. Riguardo al vincitore dei 17 mila euro e rotte “Si tartta di “un pompeiano quarantenne con moglie e figli”. Ha riferito Claudio Ametrano che non ha ovviamente (per motivi di privacy) rivelata l’identità del fortunato vincitore.