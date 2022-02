Pompei. Preghiera e penitenza contro la guerra

La preghiera e il digiuno sono le armi di Dio contro la guerra. L’invito ai cristiani é partito sui social del Santuario della Madonna del Rosario a Pompei . Ieri sera , sul sagrato del Santuario, i giovani di Pompei, guidati dall’Arcivescovo Tommaso Caputo, si sono raccolti in preghiera e con un cero su cui vibrava la fiamma della speranza hanno convocato la pace per l’Ucraina.

Sulla facciata della cattedrale due giovani incrociavano le bandiere di Italia ed Ucraina in segno di fratellanza.