Pompei. Progetto di riqualificazione di beni sequestrati alla camorra

Fondi Pnrr finanzieranno trasformazioni di luoghi di camorra in spazi dedicati bambini di famiglie bisognose.

Si tratta di beni confiscati al clan Cesarano che si trasformeranno in “Il Giardino PerBene” e il “Palazzo de Creature”: due progetti da 3 milioni di euro.

La Giunta Lo Sapio ha dato l’ok a due progetti di riqualificazione, per complessivi 3 milioni di euro, di altrettanti beni confiscati in via Ponte Izzo, dove sorgerà il parco urbano “Il Giardino

PerBene”, ed in via Don Gennarino Carotenuto “Il Palazzo de Creature”, già sede della Fondazione “A’ voce d’è creature” di don Luigi Merola che, in 14 anni di attività, ha accolto ed educato più di 400 bambini e bambine a rischio camorra.

I progetti – redatti in tempi record dall’ufficio tecnico comunale puntano al finanziamentro di 1 milione e 958mila euro per i terreni di via Ponte Izzo – sui quali nasceranno un parco pubblico, per attività ludiche e sportive, e una isola ecologica – ed 1 milione e 107mila euro per la valorizzazione e l’ammodernamento dell’edificio in via Don Gennarino Carotenuto.