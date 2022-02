Sarno. Una palestra per ricordare Gaetano Ferrentino (video)

Aperta la nuova palestra dell’Istituto Comprensivo Giovanni Amendola di Sarno, che porterà il nome di Gaetano Ferrentino, un uomo che ha dedicato la sua vita alla cultura e al proprio territorio. E’ stata una grande festa e una grande celebrazione l’inaugurazione della nuova palestra comunale sarnese, organizzata dagli studenti e dai docenti del plesso della dirigente Antonella Esposito e che ha visto la presenza di grandi figure della politica e dello sport.

Presenze

Erano infatti presenti, oltre l’amministrazione comunale, anche il Presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese, l’assessore all’Istruzione della Regione Campania Lucia Fortini, il consigliere regionale Franco Picarone e la senatrice della Repubblica Luisa Angrisani. Tra musica e riflessioni sull’attuale conflitto militare in Ucraina, il momento si è tanto concentrato sulla figura di Gaetano Ferrentino, ex assessore del comune sarnese venuto a mancare nel dicembre 2020, e sull’importanza dello sport, in presenza di figure di rilevanza nazionale come Angelo Crescenzo, Campione del mondo di Karate, Mariangela Correale, Campionessa Nazionale Paralimpica di Danza Sportiva, e Gennaro Iezzo, storico portiere e capitano del Napoli.

Il servizio è di Alfonso Romano