Ustionato dall’esplosione bombola di ossigeno terapeutico

Rimane ustionato dall’esplosione della bombola di ossigeno terapeutico. La vittima è un settantenne che in mattinata, come riporta “Edizione Caserta” è rimasto ustionato mentre si sarebbe acceso una sigaretta. L’anziano in ossigenoterapia per respirare, dalle prime ricostruzioni, aveva ancora tale terapia attivata quando avrebbe fatto uso dell’accendino per accendersi una “bionda”. Un fattore che potrebbe essere stato causa scatenante della fiammata che lo ha investito in pieno volto.

I soccorsi

Immediato è scattato l’allarme e sul posto l’arrivo immediato di un’unità del servizio di emergenza. Il 70enne aveva ustioni sia al volto e alle mani, non gravi ma che hanno comunque necessitato del trasferimento, per ulteriori esami all’ospedale civile di Caserta, dove le sue condizioni non destano preoccupazione. Una leggerezza che poteva assumere la connotazione di una tragedia.