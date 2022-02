Cava de’ Tirreni. GdF sequestra prodotti contraffatti

I Finanzieri del Comando Provinciale di Salerno, nell’ambito di un controllo in materia di sicurezza prodotti e lotta alla contraffazione dei marchi, hanno sequestrato circa 3mila prodotti, costituiti da accessori di tecnologia, in quanto contraffatti e non sicuri.

In particolare, le Fiamme Gialle della Compagnia di Cava de’ Tirreni sono intervenute presso un esercizio commerciale della cittadina metelliana, dove hanno rinvenuto merce, per la maggior parte costituita da complementi per cellulari, posta in vendita in violazione alle norme anti contraffazione. Un’ispezione più approfondita da parte dei militari ha consentito di rinvenire ulteriori accessori – prevalentemente auricolari, cover e carica batterie – di noti marchi, anch’essi contraffatti.

Si è proceduto così al sequestro dei circa 3mila prodotti irregolari, il cui valore commerciale è stato stimato approssimativamente in circa 50 mila euro.