Nocera Inferiore. Casa della Salute per aumentare l’assistenzialità sul territorio

Un luogo dove poter ricevere servizi sanitari di base e non solo, in maniera diretta evitando la crisi del settore. E’ questa la proposta creata dall’interlocuzione tra i gruppi politici di “Futurama” e i liberaldemocratici di “Nocera Popolare”, che nelle scorse ore hanno prodotto un comunicato stampa spiegando il contenuto dell’idea nato per rivoluzionare il sistema dei servizi sul territorio:

“L’avvio dell’attività di condivisione tra l’Associazione Futurama ed i Liberaldemocratici/NoceraPopolare, finalizzata alla proposizione di progetti di sviluppo su cui incardinare l’azione amministrativa della prossima compagine amministrativa, punta l’attenzione sulla necessità di realizzare in città un vero e proprio modello assistenziale-organizzativo che raccolga in sé, tutta l’assistenza al paziente cronico, le cure primarie e la medicina territoriale che gli ospedali non riescono più ad assorbire a causa dei tagli, delle chiusure e delle politiche di rientro. La Casa della Salute rappresenterebbe la sede pubblica dove troverebbero allocazione, in uno stesso spazio fisico, i servizi territoriali comunali che erogano prestazioni sanitarie, ivi compresi gli ambulatori di Medicina Generale e Specialistica ambulatoriale, e i Servizi Sociali per una determinata e programmata porzione di popolazione secondo quanto stabilito dalle leggi di riferimento n. 229/99 e la n. 328/2000.“La Casa della Salute” diventerebbe un punto di riferimento certo per tutti i cittadini, strutturato come un sistema integrato di servizi che si prende cura delle persone fin dal momento dell’accesso. Opera concentrando e integrando i servizi e i percorsi per l’accesso ad essi, privilegiando la semplificazione burocratica, in particolare per l’accesso alle prestazioni sanitarie e sociali, oltre che per la segnalazione di disagi, disservizi e reclami. L’obiettivo di riferimento nella realizzazione di questa struttura sanitaria è quello di creare un polo funzionale, omogeneo e compatto, caratterizzato da percorsi interni semplici e intuitivi e ben inserito nel contesto cittadino. L’emergenza sanitaria affrontata nell’ultimo anno ha sovvertito la sanità, definendo la necessità di trovare nuove modalità per intercettare bisogni e definire nuove risposte ai cittadini. La Casa della Salute è ora più che mai una necessità ed in quanto tale rappresenterà un punto imprescindibile dell’azione che l’Associazione Futurama ed i Liberaldemocratici/NoceraPopolare intendono mettere in campo. Pronto per essere ripreso un progetto pilota (studio di fattibilità sintetico) curato, e presentato nel luglio del 2021, da diversi esperti dell’associazione nocerina.”