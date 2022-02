Nocera Inferiore. PIP Casarzano lavori di completamento

Il giorno 28 febbraio p.v. avranno inizio i lavori necessari al completamento delle aree per l’insediamento produttivo del P.I.P. Località Casarzano, che si compone di 43 lotti (alcuni dei quali già insediati) e si estende per complessivi 467 mila mq complessivi. I lavori cominceranno dall’area sita alle spalle del Cimitero Comunale con la realizzazione della viabilità interna e del parcheggio. Successivamente si procederà con la realizzazione della viabilità di collegamento alla strada provinciale SR266a.

Ditta esecutrice

L’esecuzione dei lavori è stata affidata alla ditta L.G.P. COSTRUZIONI S.r.l. da Napoli, per un importo contrattuale di € 1.701.934,28 e dovranno concludersi entro 219 giorni dalla data di consegna definitiva. Nei successivi 90 giorni dovrà avere luogo il relativo collaudo e la conseguente messa in esercizio. La direzione dei lavori è a cura dell’Ufficio Lavori Pubblici dell’Ente.

In particolare, si tratta di lavori di realizzazione di strade e parcheggi, nonché della necessaria infrastruttura tecnologica. I lavori saranno realizzati grazie alla disponibilità della somma di circa 2.000.000 di euro anticipati dall’ente mediante contrazione di mutuo Cassa Depositi e Prestiti. La spesa complessiva dell’intero intervento di realizzazione del Piano Insediamenti Produttivi Casarzano, lavori ed espropri, ammontano a complessivi euro 3.595.000 e sono posti a carico degli assegnatari dei lotti. Alle opere infrastrutturali già esistenti, sono state aggiunti ulteriori interventi.

La realizzazione di alcuni tratti viari per consentire l’accesso ai diversi lotti dell’area industriale. Per tutti i tratti sono previste zanelle su ambo i lati della carreggiata e marciapiedi su un solo lato. Sono, inoltre, previste delle rotatorie e degli spartitraffico che consentiranno una maggiore fruibilità del traffico, rampe per diversamente abili e muretti di delimitazione, oltre che opere di contenimento ove il dislivello del terreno lo impone. La realizzazione di impianti a rete: rete fognaria, idrica e antincendio, pubblica illuminazione, elettrica e telefonica, distribuzione gas. Sistemazione delle aree a verde e impianto d’irrigazione delle stesse. Realizzazione di un ampio parcheggio.

Viabilità

La viabilità principale esistente, interna al comparto, è costituita da un asse viario principale (via Buscetto – via Buoninconti) che si diparte dalla 1° Traversa Borsellino a Sud e si collega a Nord con via Petrarca, già SR. 266. La viabilità di progetto è distinta in n° 5 tronchi di collegamento e di penetrazione a servizio dei lotti e delle aree attrezzate che si dipartono tutti dalla via Francesco Petrarca. In riferimento alla sicurezza stradale si prevedono restringimenti “ad hoc” della carreggiata su via Petrarca onde evitare velocità eccessive, e la apposizione di “occhi di gatto” in corrispondenza degli attraversamenti pedonali per la massima visibilità degli stessi. Particolare attenzione sarà posta alla gestione delle acque pluviali, per le quali è indispensabile la permeabilizzazione dei marciapiedi e dei parcheggi per i veicoli leggeri. I materiali utilizzati saranno: cementi drenanti, rivestimenti tipo ghiaia, selciati in calcestruzzo o cemento con i giunti permeabili, selciati in pietre porose, selciati verdi o con cemento alveolare o in plastica, cippato di legno.

Il sindaco Manlio Torquato

Il Dirigente Settore Lavori Pubblici ing. Califano

Il Responsabile SUAP e RUP Area PiP Casarzano arch. Pellegrino