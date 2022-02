Pompeii. Il sabato si visita la casa degli Archi

Entrare nel “dietro le quinte”, ovvero in una delle case del sito archeologico di #Pompei che non rientrano nei percorsi regolarmente aperti al pubblico – alcune perché sono in corso lavori di manutenzione e restauro, altre perché spazi angusti o decori delicati non permettono un’apertura permanente.

Fino al 31 marzo – e poi secondo un programma periodico – ogni giorno della settimana sarà possibile visitare, in maniera straordinaria e accompagnati dal personale del Parco, una casa che non fa parte di quelle regolarmente fruibili nelle visite turistiche nel Parco Archeologico di Pompei

Il sabato è aperta Casa degli Archi chiamata così perché presenta numerosi archi nel suo complesso.