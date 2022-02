Un buon numero di viaggiatori si reca sulle coste italiane per ricaricare le batterie su spiagge paradisiache. Ma dove andare in Puglia per godersi le coste?

Puglia: dove andare al mare, consigli e località

La maggior parte delle spiagge della costa adriatica sono scenari privilegiati per momenti di relax con la famiglia. Alcune spiagge, come quelle di Bari e Otranto, dispongono di moderne attrezzature balneari per consentire la pratica di diverse attività acquatiche.

Le insenature e le calette selvagge, ben preservate dalle scogliere, offrono ambienti favorevoli per ricaricare completamente le batterie. Nelle località costiere più vivaci, come Gallipoli, le spiagge sono animate sia di giorno, da famiglie e villeggianti, sia la sera da festaioli. Ecco le nostre scelte per la stagione estiva.

Peschici e le sue magnifiche spiagge

Costruita su un promontorio roccioso a cento metri di altezza sul mare Adriatico, Peschici deve il suo nome alle sue spiagge di sabbia finissima. Puoi passeggiare per le strade labirintiche e tortuose del centro storico. Lungo la costa si trovano i trabucchi, costruzioni in legno sopra l’acqua che originariamente venivano utilizzate per la pesca con la rete e sono state trasformate in ristoranti. Non esitate a fermarvi vicino alle torri che in origine consentivano di sorvegliare il mare, in particolare quella del Monte Pucci che offre un panorama incredibile. Qui infatti si trovano diverse strutture ricettive per tutti i gusti, tra queste per esempio l’hotel Orchidea Blu a Peschici.

Le Isole Tremiti

Il termine “Tremiti” si riferisce alle tre isole principali dell’arcipelago: San Domino, San Nicola e Capraia. L’isola di San Domino è ricoperta di pini, mentre le altre hanno una vegetazione molto più arida, ed è molto apprezzata dai turisti per la sua spiaggia di sabbia fine.

L’isola è (tristemente) famosa per essere stata un campo di internamento gay durante il fascismo. Sull’Isola di San Nicola, capoluogo amministrativo dell’arcipelago, potrai immergerti nella storia del luogo grazie alla ricchezza architettonica e artistica: fortificazioni, chiese romaniche, ecc.

Monopoli

Monopoli ha 15 km di costa, formata da un susseguirsi di scogliere calcaree, calette selvagge e bellissime spiagge sabbiose che attraggono sempre più viaggiatori in cerca di relax. Nell’entroterra, i paesaggi rurali che ospitano autentiche masserie fortificate e ville aristocratiche condividono il territorio del comune con il centro storico costituito da edifici di epoca medioevale. Il castello di Carlo V è il monumento più importante di Monopoli e le Grotte di Castellana sono tra le principali curiosità naturali della Puglia.

Polignano a Mare

Dominando il mare Adriatico dall’alto delle scogliere calcaree, la cittadina di Polignano a Mare è ricca di siti storici e monumenti che ripercorrono il passato della Puglia. Inoltre, è impossibile parlare di Polignano a Mare senza citare lo splendore delle sue spiagge, calette e grotte. In particolare è da menzionare la bellezza della spiaggia di ciottoli bianchi di Cala Porto, situata ai piedi del centro storico.

Santa Cesarea terme

Una sosta nella località termale di Santa Cesarea Terme è d’obbligo per tutti i viaggiatori che desiderano rilassarsi. Non c’è niente come un bagno nell’acqua di mare a 30°C in una delle quattro grotte marine per rimettersi in forma dopo aver visitato i siti culturali del paese dalle arie arabe e barocche.

Le Maldive del Salento

Uno dei più incantevoli tesori italiani si trova nel Salento tra Torre Pali e Torre Vado, in località Marina di Pescoluse tra Gallipoli e Santa Maria di Leuca: il suo nome è “Maldive del Salento”. A circa 10 chilometri da Santa Maria di Leuca, infatti, sulla costa ionica del Salento per una lunghezza di circa 5 chilometri e dopo un retroterra formato da piccole dune, troviamo un panorama mozzafiato formato da una spiaggia di colore bianco intenso e un mare di un azzurro cristallino con acque così trasparenti che, con il diverso posizionamento del sole, creano degli effetti davvero particolari.