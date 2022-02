Scafati. Bullismo, al 2° circolo gli avvocati incontrano gli alunni

Per POR “Per una Scuola di Comunità oltre le solitudini digitali”.

Giovedì 24 febbraio 2022 alunni e genitori delle classi quinte di Ferdinando II di Borbone hanno incontrato gli avvocati del Comitato Pari Opportunità Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, presso la scuola Martiri d’Ungheria Relatori Avv. Diego Del Regno, Avv. Giovanni Battista Provenza, che con linguaggio semplice, rassicurante, coinvolgente, hanno saputo catturare l’attenzione dei piccoli e degli adulti intervenuti e avvicinarli con delicatezza al difficile fenomeno del Bullismo e Cyberbullismo. Il DS Francesco Saverio Patrizio, ha dichiarato di essere particolarmente felice per questo progetto che ha contraddistinto il Secondo Circolo, ringraziando le Referenti dell’istituto Rosanna Di Donna e Tiziana Greco, la riapertura al territorio grazie al Por Scuola di Comunità Azione C e Segreteria Organizzativa, Di Donna Rosanna, Infante Giulia, nonchè tutti i docenti delle classi intervenute, che come sempre hanno dato lustro alla nostra scuola, preparando gli alunni a saper interagire con i relatori.

Gli Avvocati commentano: “Rivedere i bambini coinvolti in attività educative, peraltro oggi all’aperto, è stato davvero emozionante. Se poi a questo si aggiunge la serietà con cui hanno affrontato, seppur con la loro ineguagliabile leggerezza, il difficile fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, non si può che rimanere soddisfatti. Il C.P.O. (Comitato Pari Opportunità) sarà sempre al fianco degli istituti scolastici per dare ausilio, con approccio legale, nel trattare argomenti utili alla sana crescita delle nuove generazioni.” Le responsabili di Progetto, ringraziano i relatori per la squisita partecipazione auspicandosi che sia solo l’inizio di un percorso insieme.