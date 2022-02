Scafati. La “nuova” giunta, fuori Vitiello dentro Auricchio

Tutto pronto, o quasi, per la nuova Giunta. A distanza di quindici giorni esatti dall’azzeramento, Cristoforo Salvati è arrivato in dirittura d’arrivo. Ieri mattina gli ultimi incontri, e salvo colpi di scena in questo fine settimana, lunedì mattina alle 10:30 nel suo studio al secondo piano di palazzo Mayer, il nuovo esecutivo dovrebbe firmare le deleghe. Sono sei i futuri assessori che ieri pomeriggio hanno ricevuto la convocazione per la nomina. Cinque le conferme. Ritornano in giunta Daniela Ugliano, sostenuta da Domenico Acunzo, per Fratelli D’Italia via libera per gli uscenti Alfonso Di Massa e Nunzia Di Lallo, con loro la new entry Camillo Auricchio. La Lega, rimasta orfana di Laura Semplice (passata alla civica Salvati Sindaco) conferma l’uscente Serena Porpora, sostenuta dal solo Giovanni Bottone. Antonella Vaccaro riporta invece in giunta Raffaele Sicignano. Resta fuori Pasquale Vitiello, esautorato dai “dissidenti” Vaccaro e Paolo Attianese, con Anna Conte passata all’opposizione dopo aver votato la sfiducia.

Arcangelo Sicignano fa le valigie

Fuori anche Arcangelo Sicignano. L’ingegnere Fiat però non incassa una bocciatura, ma l’impossibilità di restare nell’esecutivo a causa degli impegni lavorativi. Manca la settima e ultima poltrona, che potrebbe arrivare in prospettiva voto al bilancio di fine marzo. In quell’occasione il primo cittadino potrebbe accogliere una eventuale richiesta di Paolo Attianese, che, doveroso ricordarlo, con Antonella Vaccaro non ha ancora ufficialmente confermato la fiducia al sindaco. Resta agli atti la loro astensione sulla mozione di sfiducia, seppur entrambi hanno preso parte alle trattative per la ricomposizione dell’esecutivo. Sempre nella prospettiva Bilancio potrebbe entrare anche una esponente della Salvati Sindaco, che al momento resta senza espressione in giunta. A meno che questo fine settimana non convinca Salvati ad aprire le porte a Laura Semplice.

Deleghe top secret

Sulle deleghe si sa poco e nulla, tutto lascia pensare che gran parte vengano confermate, e altre vadano a consiglieri ritenuti meritevoli. Seppur sostenuta da un solo consigliere, e nonostante gran parte dei colleghi avevano chiesto di rimetterla in discussione, la delega di vice sindaco dovrebbe restare a Serena Porpora. Fino alla fine se l’era contesa con Raffaele Sicignano, e non è detto che più avanti ci possa essere staffetta. Insomma, alla fine la montagna partorirà il topolino. A farne le spese il solo Vitiello, scaricato dai suoi ex colleghi dissidenti, paga la sua alleanza politica con l’imprenditore Corrado Scarlato. Ieri mattina Salvati, incontrandolo, gli ha confermato la decisione, proponendogli in alternativa la riconferma nel cda dell’Ente Idrico Campano. L’offerta è stata respinta al mittente. “A questo punto la mia esperienza con questa amministrazione finisce qui” avrebbe sostanzialmente risposto Vitiello a Salvati.

Adriano Falanga