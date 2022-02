Angri. Vicini al popolo ucraino. L’appello di Padre Antonio Cuomo

Padre Antonio Cuomo parroco della parrocchia Regina della Pace di Angri invita la comunità a un atto profondo di solidarietà cristiana verso il popolo ucraino assediato dalla guerra. Il suo è un preciso appello a vivere i momenti di preghiera in una settimana particolare.

L’appello alla comunità

“Sorelle e fratelli carissimi, la nostra comunità parrocchiale eleva al Dio della misericordia e della pace preghiere e suppliche, affidandosi alla potente intercessione della Regina della Pace, nostra celeste patrona! Come ci dice papa Francesco: «La Regina della Pace preservi il mondo dalla follia della guerra». Qui nella sua casa, vogliamo ricorrere ai suoi piedi, perché sia Lei a commuovere i cuori dei potenti per porre fine a questo inaccettabile massacro! Accogliendo l’appello di papa Francesco e del nostro vescovo Giuseppe, vi invito a digiunare e a pregare insieme in questa “maratona d’intercessione” che inizierà martedì sera 1° marzo fino a mercoledì sera 2 marzo; martedì 1° marzo; Ore 20.30: Santo Rosario della pace animato da don Igor Stus, cappellano degli ucraini – cattolici di rito bizantino della nostra diocesi; Ore 21.30: Inizio dell’adorazione eucaristica per tutta la notte e per tutta la giornata di mercoledì 2 marzo.Mercoledì delle ceneri 2 marzo: Continua l’adorazione eucaristica tutto il giorno, ore 19.00: Santa Messa e imposizione delle ceneri” scrive Don Antonio.











Il segno di vicinanza

“Durante la santa Messa ciascuno deporrà ai piedi dell’altare il frutto del proprio digiuno per sostenere i nostri fratelli e sorelle ucraini. Inoltre invito tutti a esporre sui vostri balconi o finestre le bandiere dell’Italia e dell’Ucraina per esprimere la nostra solidarietà e vicinanza a questo popolo che subisce il folle attacco dei potenti di turno!” conclude il parroco.

Aldo Severino