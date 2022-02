Pompeii. La domenica é visitabile la casa dell’Orso ferito

Entrare nel “dietro le quinte” é oramai una promozione turistica che conoscono tutti gli amici appassionati degli scavi di Pompei ovvero in una delle case del sito archeologico di #Pompei che non perché con questa iniziativa fino al 31 marzo – e poi secondo un programma periodico – ogni giorno della settimana sarà possibile visitare, in maniera straordinaria e accompagnati dal personale del Parco, una casa attualmente non fruibile.

Oggi domenica 28 febbraio è aperta Casa dell’Orso Ferito

Le case apriranno dalle ore 14,00 alle 16,20 (ultimo ingresso ore 16,00).

La casa dell’Orso ferito deve il nome al mosaico con un orso ferito posto all’ingresso, che si affianca all’iscrizione di saluto “HAVE”

È una domus riaperta al pubblico dopo un intervento di restauro dei mosaici, dei pavimenti e degli affreschi terminato nel 2016. Ora é possibile ammirarla nello splendore dei suoi colori. La casa offre alcuni dei più raffinati esempi di pittura della metà del I mel triclinio con quadretti che raffigurano Danae con il piccolo Perseo e il mito di Narciso. Sul fondo del piccolo cortile, al centro di un grande affresco che raffigura un giardino con un cinghiale e un lupo ai lati di un albero, è posta una coloratissima fontana a mosaico che mostra Venere stesa all’interno di una conchiglia e al di sotto Nettuno, il dio del mare, al centro di un fondale marino ricco di pesci di ogni tipo.