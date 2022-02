Nocera Inferiore. Area PIP Casarzano da intitolare a Don Ciccio Cuomo

Taglio del nastro per l’inizio dei lavori di completamento delle aree per l’insediamento produttivo del P.I.P. Località Casarzano, che si compone di 43 lotti (alcuni dei quali già insediati) e si estende per complessivi 467 mila mq complessivi. I lavori avranno inizio dall’area collocata alle spalle del Cimitero Comunale con la realizzazione della viabilità interna e del parcheggio. Successivamente si procederà con la realizzazione della viabilità di collegamento alla strada provinciale SR266a.















I lavori

L’esecuzione dei lavori è stata affidata alla ditta L.G.P. COSTRUZIONI S.r.l. da Napoli, per un importo contrattuale di € 1.701.934,28 e dovranno concludersi entro 219 giorni dalla data di consegna definitiva.

Una strada intitolata a don Ciccio Cuomo

A margine dell’odierna inaugurazione dei lavori di infrastrutturazione per l’area PIP di Casarzano il sindaco Manlio Torquato ha anticipato che proporrà di intitolare l’area industriale in questione a Francesco Cuomo (don Ciccio Cuomo) decano degli industriali nocerini scomparso pochi giorni fa, e la cui attività industriale tutt’ora opera, con i figli, proprio in questa zona.