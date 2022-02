Nocera – Pagani: Mercato Ortofrutticolo. La nota di Calce e Sessa

Mercato Ortofrutticolo Nocera Pagani. Si va verso la conclusione della lunga gestione commissariale retta da Mirko Apa. Sono iniziate, infatti, le procedure per chiudere questa lunga fase di commissariamento della area mercatale di via Mangioni. Sulla questione la nota dei consiglieri comunali Vincenzo Calce e Anna Rosa Sessa.















La nota

“Apprendiamo con grande soddisfazione che i comuni di Pagani, Nocera Inferiore e Corbara abbiamo avviato le procedure per chiudere la fase di liquidazione, in cui è ormai da troppo tempo, il Mercato Ortofrutticolo. Anche in consiglio comunale saremo pronti a dare il nostro contributo se la proposta che si formulerà terrà conto di tutte le forze che vivono, ogni giorno, la struttura e ne sono parte integrante. Il mercato ortofrutticolo ha oggi davanti a sé tante possibilità da sfruttare, grazie anche ai fondi del PNRR, per le quali ha bisogno di una gestione ordinaria fatta di competenze e di professionalità” si legge nella nota di Calce e Sessa.

RePOL