Pompei. Delibera progetto palestra Istituto Amedeo Maiuri

La Giunta amministrativa di Pompei ha approvato la scheda progettuale per accedere a fondi Pnrr, per un importo complessivo di un milione e 200mila euro, per la realizzazione di una palestra, annessa all’istituto scolastico “Amedeo Maiuri” dotato di un campetto polivalente.

Il progetto della nuova costruzione di un edificio da destinare esclusivamente alla funzione di palestra scolastica, a servizio della scuola media statale Amedeo Maiuri, è stato seguito nelle varie fasi dall’Assessore all’Edilizia Scolastica Michele Troianiello.