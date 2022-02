Sant’Antonio Abate. Il COVID registra un altro decesso in città nonostante i cali

Il COVID registra un altro decesso nonostante il numero dei contagi sia in calo esponenziale. La comunità di Sant’Antonio Abate è in lutto per la morte di un 68enne “venuto a mancare per le complicanze del Covid-19” come comunicato dalla sindaca Ilaria Abagnale.

Altri decessi in città

Anche al COVID hospital di Scafati si registra un nuovo decesso, vittima del coronavirus, si tratta di un 59enne ed era originario di Sala Consilina. La situazione nonostante i decessi in calo rimane comunque positiva e soprattutto gestibile.