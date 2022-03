Angri: ginnastica ritmica nell’élite nazionale con Evoluzione Danza

Una progressione atletica e agonistica senza precedenti. La città di Angri sposa e supporta i colori di Evoluzione Danza in vista dell’importante prova determinante ai fini di una esaltante stagione che vede il sodalizio guidato da Colomba Cavaliere e Tiziana Gallo rappresentare non solo i colori del club angrese ma anche la regione Campania a livello nazionale nell’élite della ginnastica ritmica. Prima a Bari il prossimo 5 marzo nella seconda prova nazionale e, successivamente, nella terza e decisiva prova prevista al PalaVesuvio di Napoli il 26 marzo.

Gare decisive

Nelle gare di Bari e Napoli, infatti si decideranno promozioni e retrocessioni e la società di Angri dovrebbe poter contare anche sul contributo della ginnasta rumena Andrea Verdes. Evoluzione Danza è l’unico sodalizio a difendere i colori della Campania nella prima prova del Campionato Nazionale di Serie A e solo lo scorso anno militava in Serie B. Neopromosso sul palcoscenico dell’élite ginnica, il Club guidato in pedana da Sara Ciaralli e Laura Solari ha dimostrato di possedere interessanti attitudini e un notevole margine di crescita atletico e agonistico ottenendo il nono posto in classifica a Cuneo che, al momento gli garantirebbe la permanenza in Serie A2 anche per il 2023, dal momento che alla retrocessione sono destinate le ultime tre squadre delle dodici militanti nel campionato. Carlotta Maino, Asia Benvenuto, Viola Crippa e Federica Boffa punteranno a consolidare l’obiettivo della A2 nella seconda prova, in programma a Bari il 5 marzo, e nella successiva terza e decisiva prova prevista al PalaVesuvio di Napoli il 26 marzo.







La fuoriclasse Verdes

Valore tecnico aggiunto del sodalizio angrese è proprio la ginnasta rumena Andrea Verdes ingaggiata per accrescere il potenziale tecnico ed esperienziale della squadra e fronteggiare, così, le collaborazioni internazionali delle quali si avvalgono le società concorrenti. Sugli spalti del PalaVesuvio, davanti ad pubblico amico, l’auspicio che l’impegno e la passione di Colomba Cavaliere e Tiziana Gallo possano essere premiati dalle convincenti performance. Cavaliere e Gallo sono state confermate dal Consiglio Direttivo Federale all’organizzazione della gara conclusiva della “regular season” tricolore. Una conferma che viene avallata dalle manifestazioni impeccabilmente organizzate negli ultimi due anni in cui hanno saputo far fronte anche alle supplementari difficoltà causate dalla pandemia. Angri è fiera di “Evoluzione Danza”.

Cavaliere e Gallo: “Un duro lavoro che porta soddisfazioni. Siamo una grande famiglia”.

“Siamo certe che questa nuova e stimolante esperienza nelle serie maggiori abbiano dato forza e fiducia alle nostre atlete che quotidianamente sacrificano parte del loro tempo e della vita sociale in duri allenamenti che oltre a formarle nel carattere costituiscono la base della loro magnifica tenuta atletica e agonistica, siamo fiere di questo gruppo che prima di tutto è una grande famiglia che si vuole bene e si è imposto grandi traguardi che stiamo raggiungendo con entusiasmo” concludono Cavaliere e Gallo.

ReSport