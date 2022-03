Pompei. Identificati gli altri 2 componenti della banda della rapina al B&B di villa Aurelia

Una nota della Procura della Repubblica del Tribunale di Torre Annunziata ha reso noto che nella giornata di ieri sono stati arrestati dai carabinieri i rimanenti 2 componenti della banda di delinquenti che fu protagonista di una rapina del 9 agosto 2020 presso il B & B Villa Aurelia di Pompei. Episodio criminale che ebbe nella nottata un epilogo drammatico in quanto i rapinatori armati di pistole vere ed armi giocattolo non identificabili riuscì ad introdursi nella villa indossando false divise di carabinieri ed erano riusciti a sottrarre ai 14 ospiti preziosi e denaro (chiudendo alcuni di loro in una stanza). Improvvisamente una delle vittime riuscì ad avvertire il 112 e fu subito dopo scoperto dai banditi. Finì che 4 componenti della banda di furono tempestivamente arrestati dai carabinieri e successivamente condannati in giudizio a 13 anni di detenzione (salvo uno che fu condannato ad 8 anni perché non aveva precedenti). Immediatamente sono partite le indagini dirette dalla Procura oplontina ed operate dai carabinieri per beccare gli altri 2 sulla base di controlli telefonici riguardanti i rapporti pregressi e quelli successivi alla rapina. Iniziativa che nella giornata di ieri si è conclusa positivamente con l’arresto della parte della banda che era riuscita a scampare all’arresto la notte stessa della rapina del 9 agosto.