Pompei. Prorogato il comodato d’uso ex depuratore a Pompei Lab

La giunta amministrativa del Comune di Pompei ha deliberato di prorogare di 5 anni il comodato d’uso gratuito al soggetto giuridico Pompei Lab APS costituito da associazioni giovanili preesistenti sul territorio (Catello cesarano e Fuoco di Babilonia) precisando che le spese di manutenzione ordinaria, le bollette di consumo di acqua, telefono ed energia elettrica sono a carico dell’Associazione di Pompei che ottenne la gestione dell’area denominata “ex impianto di depurazione” sito alla via astolelle, 112, di proprietà comunale fin dal 2009 . Il riconoscimento della facilitazione concessa a Pompei Lab é la conseguenza del merito che i giovani che vi hanno partecipato nel corso del anni hanno guadagnato nel riconoscimento del contesto civile organizzando numerosi eventi socio-culturali come convegni, concerti e spettacoli artistici di vario genere e natura diventado oggettivamente un luogo di riferimento per i giovani liberi del territorio vesuviano.